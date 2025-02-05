Nevzat Bahtiyar İçin İstinaf Başvurusu Yapıldı

BAHTİYAR’IN AVUKATLARINDAN İSTİNAF DİLEKÇESİ

Bahtiyar’ın avukatları, Adnan Ataş aracılığıyla Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunmak üzere 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir istinaf dilekçesi iletti. Dilekçede, 28 Aralık 2024 tarihinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında Narin Güran’ın cansız bedenini saklayan komşusu Nevzat Bahtiyar’a karşı “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldığı hatırlatıldı. Müvekkili Bahtiyar’ın “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

MÜVEKKİLİN İTİRAFI VE HUKUKİ DURUMU

İstinaf dilekçesinde sanık Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in öldürülmesine dair bir irade ve eyleminin bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, dosyada müvekkilin öldürmeye yönelik bir iradesinin veya öldürme eylemine katkısının tespit edilmeden, cinayete iştirakten cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Bu durum, müvekkilin savunma haklarını ihlal eden bir nitelik taşıdığı için dilekçede hukuki değerlendirmelerde bulunuldu.