New York Borsası Güne Düşüşle Başladı

YENİ GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

ABD ekonomisine ilişkin veriler, ticaret politikaları ve bilanço açıklamaları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. New York borsası, yeni güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalarak 44.551,66 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 gerileyerek 6.025,13 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,55 kayıpla 19.545,82 puana indi.

ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI ARTARAK BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD’de açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı Ocak ayında 183 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geçti. Analistler, istihdamın hizmet sektöründe güçlü seyrettiğini, ancak imalat sektöründeki zayıflığın devam ettiğini belirtiyor. Ülkenin dış ticaret açığı Aralık ayında yüzde 24,7 artarak 98,4 milyar dolara yükseldi ve Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 2024 yılı genelinde dış ticaret açığının, önceki yıla göre yüzde 17 artarak 918,4 milyar dolara çıkması bekleniyor.

FED AÇIKLAMALARI PİYASALARDA ETKİLİ

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasalarda önemli bir odak noktası. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bu yıl faiz indirimi konusunda daha fazla adım atmaya açık olduklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ticaret ve göç politikalarının etkisinin hala belirsizlik taşıdığını ifade ediyor.

BİLANÇO SEZONU HAREKETLİ GEÇİYOR

Bilanço dönemi ise oldukça hareketli. Alphabet, dördüncü çeyrekte gelirini yüzde 12, karını yüzde 28 artırmasına rağmen bulut bilişim gelirinin beklentileri karşılamaması ve yapay zeka yatırımlarının artması nedeniyle hisselerinde yüzde 7’yi aşan bir düşüş yaşandı. Benzer şekilde, AMD hisseleri de veri merkezi gelirlerinin zayıf gelmesi nedeniyle yüzde 9’un üzerinde değer kaybetti. Apple hisseleri ise Çinli düzenleyicilerin App Store ücretlerini soruşturacağına dair haberler sonrası yüzde 1’in üzerinde geriledi. ABD ekonomisine dair gelişmeler ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların dikkatle izlediği ana meseleler arasında yer alıyor.