New York Borsası Yükselişle Açıldı

Ekonomi
New York Borsası'nda işlem gören ekranlar ve ticaret alanı
New York borsası, güçlü bilanço beklentileriyle yükseliş göstererek yatırımcıların ilgisini çekti.
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New York borsası, Micron ve Qualcomm’un güçlü bilanço beklentileriyle güne yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,31 artarak 52.009,02 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artışla 7.404,91 puana çıktı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,97 kazançla 25.724,78 puana yükseldi.

ÇİP HİSSELERİNE YOĞUN TALEP VAR

Micron Technology, beklentilerden güçlü kar bildirdi. Şirketin hisseleri yüzde 18’e yakın yükseldi. Qualcomm da 2029 gelir tahminini yukarı revize etti. Bu haberle Qualcomm hisseleri yüzde 11 değer kazandı. Sandisk, Western Digital ve Lam Research de yükseldi. Analistler, yapay zeka iyimserliğinin yeniden canlandığını söyledi.

APPLE HİSSELERİ GERİLEDİ

Apple, çip fiyatlarına zam yaparak iPad fiyatlarını artırdı. Bu nedenle Apple hisseleri yüzde 2 düştü.

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİYİ AŞTI

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 büyüdü. Mayısta kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 0,4 arttı. Çekirdek endeks aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paraleldi. Yıllık çekirdek enflasyon yüzde 3,4’e yükseldi. Bu oran Ekim 2023’ten beri en yüksek seviyedeydi.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI DÜŞTÜ

İlk kez işsizlik maaşı başvurusu yapan sayısı 215 bine geriledi. Bu rakam piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 4,5 ile sınırlı bir düşüş gösterdi.

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