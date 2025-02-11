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New York’ta DeepSeek Kullanımı Yasaklandı

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DEEPSEEK KULLANIMI YASAKLANDI

ABD’nin New York eyaletinde, hükümete ait cihazlarda DeepSeek uygulamasının kullanılması yasaklandı. New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı yazılı açıklamada, eyalet hükümeti çalışanlarının DeepSeek uygulamasını kamu kurumlarına ait cihazlar ve ağlara indirmelerinin yasaklandığını belirtti.

KAMU GÜVENLİĞİ ÖNCELİK

Açıklamalarında, DeepSeek’in “kullanıcı verilerini depoladığı ve teknolojik sırları ele geçirebildiği” yönündeki endişelere vurgu yapan Hochul, “Önceliğim kamu güvenliği. New York sakinlerini hem yabancı hem de yerli tehditlerden korumak için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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