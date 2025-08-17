Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

KULLANICILARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Bayraktar, platforma destek veren her bir üye için teşekkür ederek, kullanıcıların aktif paylaşımları sayesinde büyümenin hızlandığını vurguladı.

ÖDÜLLERLE KAMPANYA BAŞLATILIYOR

Bayraktar, kullanıcıları teşvik edecek büyük bir kampanyanın başladığını duyurdu. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt yapan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle birbirinden değerli ödüller kazanma şansı elde edecek. Kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak verilecek.

Kısa süre içerisinde 1 milyon kullanıcıya ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında dikkat çekiyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sağladığını ifade ediyor.