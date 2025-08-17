Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıyı Geçti

KULLANICILARA TEŞEKKÜR

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ediyor ve kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hız kazandığını vurguluyor.

KAMPANYA İLE TEŞVİK

Bayraktar, kullanıcılara yönelik büyük bir motive edici kampanyanın başladığını duyuruyor. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle çeşitli değerli ödüller kazanma fırsatına sahip olacak. Kampanya kapsamında, elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak dağıtılacak.

SOSYAL MEDYA MERKEZİ OLARAK YÜKSELİYOR

Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında öne çıkıyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sağladığını ifade ediyor.