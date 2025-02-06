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Spor

Neymar, Santos’a 12 Yıl Sonra Döndü

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NEYZAR SANTOS’A DÖNDÜ

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal’den ayrılarak futbol kariyerine başladığı Santos’a dönen 33 yaşındaki Neymar, iç sahada Botafogo ile yapılan maçta ikinci yarıda sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında 38. dakikada Tiquinho Soares’in penaltı golü ile Santos 1-0’lık üstünlük sağladı.

SANTOS, MAÇTA EŞİTLİĞİ KAYBETTİ

Ancak 67. dakikada Alexandre Jesus’un golü ile Santos, maçta eşitliği yakalayamadı ve karşılaşma 1-1 sonucuyla tamamlandı. Neymar, kariyerine İspanya’nın Barcelona ve Fransa’nın Paris Saint-Germain kulüplerinde devam ettikten sonra Ağustos 2023’te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer olmuştu.

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