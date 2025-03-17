Nico Paz’ın Satışı Arda İçin Kapı Açıyor

REAL MADRID, NICO PAZ’I GERİ ALMAYA HAZIRLANIYOR

Real Madrid, geçtiğimiz yaz Serie A ekibi Como’ya 6 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Nico Paz’ı, sözleşmesinde bulunan “geri satın alma” opsiyonunu kullanarak yeniden kadrosuna katmayı planlıyor.

TRANSFER ÜÇGENİ ARDA GÜLER’İ ETKİLEYEBİLİR

İtalyan basınında ortaya çıkan bilgilere göre; Real Madrid, Como ve Inter arasında oluşabilecek transfer üçgeni, Arda Güler’in LaLiga’daki geleceğini de etkileyebiliyor. Nico Paz’ın Real Madrid’e dönüşünün, Arda Güler’in transferini gündeme getirebileceği iddia ediliyor.

INTER DEVREDE OLACAK

Inter’in, Arda Güler için önemli seçeneklerden biri olduğu söyleniyor. Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nun, bu transfer sürecinde kritik bir rol üstlenebileceği belirtiliyor.