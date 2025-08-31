Nicole Ve Austin’in Bebek Sevinci Sürdü

BEBEK HABERİYLE BAŞLAYAN SEVİNÇ

Nicole ve Austin LeBlanc çifti, Michigan eyaletinde ilk bebeklerine hamile olduklarını öğrenince büyük bir mutluluk duydu. Ancak bu mutlu haber, kısa süre içinde üzüntüye dönüştü. Gebeliğin yedinci haftasında yapılan kontrolde ultrasonda yalnızca bir kalp atışı duyulurken, ikiz gebelik olasılığı belirlendi. Çok geçmeden Nicole, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığında gerçekte hissettiği durum ortaya çıktı: Anne adayı, aynı kalbi, karaciğeri, bağırsakları, diyaframı ve göbek kordonunu paylaşan ikiz kız bebeklere hamileydi.

İKİZLERİN KADERİ HAKKINDAKİ UYARILAR

Uzmanlar, bu bebeklerin ya düşükle kaybedilebileceğini ya da doğumdan hemen sonra hayata veda edebileceklerini belirtti. Birçok doktor, Nicole’e gebeliği sonlandırmasını önerdi. Ancak çift, Katolik inançları ve yaşamın kutsallığına olan bağlılıkları nedeniyle bu öneriyi kabul etmedi. Nicole, Newsweek’e yaptığı açıklamada duygularını şöyle ifade etti: “Bu bebekler yaşıyordu ve hayatta kalmak için mücadele ediyorlardı. Onların hayatına ben son veremezdim. Her insan yaşamayı hak eder.”

Nicole, 32. haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdi. Bebeklere Maria Therese ve Rachel Clare isimleri verildi ve doğum anında her biri farklı tepkiler verdi. “Maria yüksek sesle ağladı, Rachel ise uyuyordu. Yüzlerini görmek ve paylaştıkları bedene şahit olmak inanılmazdı” diyen anne, o anları gözyaşları içinde tarif etti. Ancak ne yazık ki bu ikizler, doğumdan çok kısa bir süre sonra anne ve babalarının kucağında hayata gözlerini yumdu…