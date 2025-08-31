Nicolo Zaniolo, İtalya’ya transfer için gitti

ZANIOLO İTALYA’YA DÖNDÜ

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, Rizespor maçının ardından soluğu İtalya’da aldı. İtalyan medya kaynaklarında yer alan bilgilere göre, 26 yaşındaki futbolcu, pazar sabahı Milano’da görüldü.

TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Udinese’nin Zaniolo ile ilgilendiği ve futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli ile birlikte transfer sürecine bizzat dahil olduğu bildiriliyor. Zaniolo’nun transferi için zamanın kısıtlı olduğu belirtiliyor ve İtalyan futbolcunun Udinese’ye geçişi için görüşmelerin son aşamada olduğu duyuruldu.

ZANIOLO’NUN HEDEFİ

26 yaşındaki Zaniolo’nun, tanıdığı bir ligde yeni bir başlangıç yapma arayışında olduğu ve gelecek yıl gerçekleştirilecek Dünya Kupası’nda yer almayı hedeflediği ifade ediliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan Zaniolo, 12 milyon euro değerinde ve bu maçlarda 1 asist yapmayı başardı.