Nicolo Zaniolo, Transfer İçin İtalya’ya Gitti

Galatasaray’ın formasını giyen Nicolo Zaniolo, Rizespor maçının ardından İtalya’ya gitti. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, 26 yaşındaki futbolcu pazar sabahı Milano’da görüldü.

TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İtalya’dan Udinese’nin ilgilendiği Zaniolo’nun menajeri Claudio Vigorelli ile birlikte transfer için doğrudan harekete geçtiği bildirildi. Zaniolo’nun transfer sürecinin hızla ilerlediği ve Udinese’ye geçişinin son aşamalarında olduğu kaydedildi.

ZANIOLO’NUN HEDEFİ

26 yaşındaki futbolcunun, alışık olduğu bir ligde yeni bir başlangıç yapma isteği ile İtalya’ya döndüğü ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almak istediği aktarıldı.

Galatasaray’da bu dönem 4 maça çıkma fırsatı bulan Zaniolo, 12 milyon euro değerine sahip ve bu süreçte 1 asist yaptı.

