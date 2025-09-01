Nicolo Zaniolo, Transfer İçin İtalya’ya Gitti

GALATASARAY FORMASI GİYEN ZANIOLO İTALYA’YA GİTTİ

Galatasaray’ın oyuncusu Nicolo Zaniolo, Rizespor ile oynanan maç sonrasında soluğu İtalya’da aldı. İtalyan medyasında yer alan haberde, 26 yaşındaki futbolcunun pazar günü sabah saatlerinde Milano’da görüldüğü bildirildi.

UDINESE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Zaniolo’nun, İtalya’dan Udinese’nin transfer ilgisi olduğu ve menajeri Claudio Vigorelli ile birlikte transfer süreci için harekete geçtiği kaydedildi. Oyuncunun transfer sürecinde zamanın kısıtlı olduğu ve Udinese ile görüşmelerin son aşamaya geldiği de vurgulandı.

ZANIOLO’NUN NİYETİ

26 yaşındaki Zaniolo’nun, tanıdığı bir ligde yeni bir başlangıç yapma arzusuyla İtalya’ya dönmek istediği ve önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek Dünya Kupası’nda yer almak istediği ifade edildi.

GALATASARAY’DA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Galatasaray’da bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulan Zaniolo’nun piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor. Bu süreçte 1 asist yaparak takımına katkıda bulundu.