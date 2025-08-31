Gündem

Niğde'de Bebek Suya Düşerek Vefat Etti

ACI OLAY NIĞDE’DE YAŞANDI

Niğde’nin Alay beldesinde bulunan bir müstakil evde yaşanan üzücü bir olayda, 1 yaşındaki M.E.Ç, banyo sırasında su dolu bir kovaya düştü. Olayın ardından hemen sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, küçük çocuk ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, M.E.Ç hastaneye ulaştığında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

