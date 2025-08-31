Gündem

Niğde’de Kova Kazası, Bebek Hayatını Kaybetti

ACILARLA DOLU BİR OLAY

Niğde’de meydana gelen üzücü bir olayda, Alay beldesinde müstakil bir evde yaşayan 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda bulunan su dolu bir kovanın içine düştü. Olayın fark edilmesi ile birlikte, sağlık ve jandarma ekipleri hızla belirtilen adrese yönlendirildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık personelinin ilk müdahalelerinin ardından, M.E.Ç ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak maalesef küçük çocuk, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatıldı.

