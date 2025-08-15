Nihal Candan’ın Vefatı Üzerine Bahar Candan Paylaşımı

Magazin

NİHAL CANDAN’IN VEFATI VE KIZ KARDEŞİ BAHAR CANDAN’IN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, 2023 yılında ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla gözaltına alındı. Nihal Candan, cezaevindeki süreçte anoreksiya teşhisi almıştı ve sağlık problemleri nedeniyle tahliye edildi. Son zamanlarda yeniden sağlık sorunlarıyla karşılaşan Nihal Candan, uzun bir tedavi sürecinden geçti. Nihal Candan, 20 Haziran’da anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetti.

Nihal Candan’ın kaybından sonra, bazı iddialar magazin dünyasında gündem oluşturdu. Kız kardeşi Bahar Candan, ailesinin acısı henüz dinmemişken TikTok’ta bir paylaşımda bulundu. Bahar Candan, “Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim” ifadelerinin yer aldığı bir video yayınladı ve dans etti. Ancak bu paylaşım bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından olumsuz karşılandı.

TEDAVİ OLUN AÇIKLAMALARI

Kullanıcılar Bahar Candan’a çeşitli tepkiler gösterdi. “Hiçbiriniz iyi değilsiniz. Tedavi olun”, “Nihal’in en büyük şanssızlığı, sanırım seninle bu yolu yürümüş olmasıymış” ve “Sen hastasın Bahar” gibi yorumlarla Bahar Candan’a eleştiride bulundular. Bu durum, toplumsal bir tartışma başlattı ve dikkat çekti.

