“Nihal Candan Vefatından Sonra Bahar Candan Paylaşımı”

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medya fenomenleri olan Nihal ve Bahar Candan, 2023 yılı içinde “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde anoreksiya teşhisi konan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Son günlerde tekrar sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nihal Candan, uzun bir tedavi süreci geçirdi.

VEFAT TARİHİ: 20 HAZİRAN

Nihal Candan, 20 Haziran’da anoreksiya sebebiyle yaşamını yitirdi. Onun vefatının ardından birçok farklı iddia, magazin gündeminde sıkça konuşulmaya başlandı.

BİR PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Ailesinin acısının tazeliği devam ederken, kız kardeşi Bahar Candan’ın TikTok’ta yaptığı bir paylaşım büyük yankı uyandırdı. Bahar Candan, “Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim” ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı ve aynı zamanda dans etti. Ancak bu durum, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

KULLANICILARDAN ŞİDDET YANITI

Bazı kullanıcılar Bahar Candan’a yönelik “Hiçbiriniz iyi değilsiniz. Tedavi olun”, “Nihal’in en büyük şanssızlığı, sanırım seninle bu yolu yürümüş olmasıymış” ve “Sen hastasın Bahar” gibi yorumlar yaparak tepki gösterdi.