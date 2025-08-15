Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a ağır eleştiriler

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ VE PERFORMANS ELEŞTİRİSİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick’s’i deplasmanda 3-2 yenerek bir üst tura çıktı. Ancak bu zaferin ardından Kontratak programında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, takımın genel performansını sert bir şekilde eleştirdi. Kahveci, “Bu oyuncular, bu oyunla Beşiktaş’ı lekeliyorlar” diyerek akıllarda şu soruyu bıraktı: “Bu Beşiktaş’tan niye çekinsinler?”

TAMMY ABRAHAM’IN BESLENMESİ GEREKİYOR

Nihat Kahveci, Beşiktaş’ın forveti Tammy Abraham’ın daha fazla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Kahveci, “Tertemiz ayak içini bıraktı kalecinin uzanamayacağı yere. Besleyin adamı. Başka takımların forvetleri nasıl besleniyor? Başka takımdaki forvetler çok şanslı. Abraham beslenmeden atıyor. Her türlü golü atarım diyor” şeklinde ifadeler kullandı. Bu değerlendirme, forvetin daha iyi bir destek alması gerektiğini vurguladı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER’E ELEŞTİRİ

Nihat Kahveci, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırmanın bir çözüm olmayacağını savundu. Kahveci, “Ben Ole’yi yollayın demedim ama son dönemdeki açıklamaları, maç önünde söylediklerinin takım tarafından sahada uygulanmaması, Shakhtar maçında rakibi analiz edip sahada önlem alamaması… Gitsin demiyorum ama çözüm yüzde yüz ‘Ole gitti Beşiktaş düzeldi’ değil” ifadelerini kullandı. Kahveci ayrıca, takımın hareketliliğini artırmak ve kontrol paslarını daha hızlı yapmak gibi unsurlara dikkat çekerek hoca hakkında olumlu bir katkı göremediğini belirtti.

SALİH UÇAN HAKKINDAKİ YORUMLAR

Maçta süre almayan Salih Uçan için sarkastik bir biçimde görüş bildiren Nihat Kahveci, “Maçın en iyisi Salih Uçan! Oyuna giren Muçi ile konuştu, motive etti. Sakatlanarak çıkan Mustafa’yı teselli etti. Görevini kusursuz yaptı. Eğer Beşiktaş’ta durmak, oyuna giren ve çıkanla konuşmaksa beni alın, tillahını yaparım. Beşiktaş kadrosunda durmak buysa beni alsınlar” şeklinde konuştu. Ayrıca Beşiktaş’ın kadrosunda tutulmaması gereken birçok futbolcu bulunduğunu belirten Kahveci, bunun Fenerbahçe ve Galatasaray ile rekabet etme konusundaki sıkıntıyı artırdığını ifade etti.