Nihat Kahveci’den Fenerbahçe’ye Sert Eleştiri

FENERBAHÇE’NİN GÖLSÜZ PERFORMANSI

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki karşılaşma, 0-0’lık beraberlikle sona erdi. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında sıkıntı yaşamasına yol açtı. Nihat Kahveci, Kontraspor’da yaptığı değerlendirmede eleştirilerde bulundu ve “Esnedim, uyuyordum, 76 dakika bayıldım!” diyerek Fenerbahçe’nin sergilediği performansı sert bir dille eleştirdi. Bu açıklamalar, taraftarları da şoke etti.

FENERBAHÇE’NİN OYUNUNA YÖNETİMDEN TEPKİ

Nihat Kahveci, maçın değerlendirmesini yaparken, “Hakem kötü, iki takımın performansı kötü. Biz niye UEFA Kupası bekliyoruz? Şampiyonlar Ligi’ne katılsak ne olacak? Oğuz olmasa Fenerbahçe rakip kaleye gitmiyor. Koskoca Fenerbahçe takımı sadece kenar ortası düşünür mü ya! Bir takımın bir opsiyonu olmaz ağabey!” şeklinde ifadeler kullanarak hem yönetimi hem de takımın taktiğini eleştirdi. Ayrıca, son 20 dakikada pozisyona girmesinin yetmediğini de vurguladı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN BEKLENTİLER

Kahveci, Fenerbahçe’nin durumunu eleştirerek, “Fenerbahçe’nin 1 maçı eksik, Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada Trabzonspor maçı var. Kazansan bile 6+1 puan fark oluyor! 62. dakikaya kadar taraftarların takımı itmesi lazımdı, ama oyun taraftarı bir gram sahaya çağırmadı!” dedi. Şampiyonluk yarışında puan farkının 9+1’e çıkmasının esprili bir şekilde eleştiren Kahveci, “Matematiksel olarak bitmedi, ama biri 22 dakikada gol atmalıydı! Samsunspor 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe’nin 1 gol bile bulamaması asıl konuşulması gereken!” sözleriyle takımın durumunu mercek altına aldı.