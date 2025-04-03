Nihat Kahveci’den Mourinho’ya Eleştiri Yağmuru

Kahveci, Fenerbahçe’nin iç sahada gösterdiği performansa isyan etti ve “Evleri mi değiştirdiler, benim mi haberim yok? Fenerbahçe, Galatasaray’ın stadında kaybetmiyor. İçeriye geliyor, ligde kupada yeniliyor!” ifadelerini kullandı. İlk yarıdaki Galatasaray’ı öven Kahveci, “Bunu alkışlamayan futboldan anlamıyordur derim. Bütün ibreler Fenerbahçe’ye dönükken ilk yarıda hiçbir şey üretemiyor. Bunu görünce dersin ki dokunuş zamanı. Benim aklım almıyor!” diyerek Mourinho’nun takım üzerindeki etkisizliğine dikkat çekti.

MAÇ SONUNDAKİ TEPKİLER

Mourinho’nun derbi karnesinin Kahveci’yi çıldırttığını söyleyen Kahveci, “Hoca ligde ilk 5 sıradaki takımlara dokunmadın. Niye geldin hocam? Fenerbahçe taraftarları, gözünüzü seveyim bu soruyu sorun! Hocaya sorun, yönetime sorun. İsmail Hoca 99 puan aldı, neden gitti? Sen hangi kritik maçta ne yaptın hocam?” ifadeleriyle Mourinho’nun Fenerbahçe’ye olan katkısını sorguladı ve taraftarları bu sorularla harekete geçmeye çağırdı.

BURNUNU SIKMA OLAYI

Maç sonunda Mourinho’nun, Okan Buruk’un burnunu sıkarak yere düşürmesi olayına şaşkınlıkla yaklaşan Kahveci, “Aralarında ne oldu bilemem, Mourinho geliyor burnunu sıkıyor, Okan Hoca da kendini yere atıyor. Bunu da mı gördük? Sahanın içinde futbol var aslında, kısır bir derbi değil. Dünyaya fotoğrafımızı verdik, güzel oldu!” yorumunda bulundu. Ancak bu hareketi sert bir dille eleştirerek, “Burnunu sıkmak nedir? Ben bunu ilk defa görüyorum. Bir insan bunu niye yapar? ‘Maymun gibi zıplıyor’ dedin, sana koskoca Fenerbahçe camiası sahip çıktı. Sen gidip niye burun sıkarsın?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BAŞARISIZLIĞI GİZLEME ÇABASI

Kahveci, Mourinho’nun bu tür davranışlarıyla başarısızlığını gölgelemeye çalıştığını savundu. “Bazı teknik direktörler, aman kendi performansım konuşmasın diye mazeret uydurur. Bu mazur görülebilir mi? Mourinho, başarısızlık bu hareketlerle örtülmez ağabey! Fenerbahçe derbilerinin bu ligde önemini anlamadın mı? Bu maç önemli!” şeklinde ifadelerle bu durumu belirtti. Okan Buruk’un önce sustuğunu sonra tartışmaya girdiğini belirten Kahveci, iki hoca arasındaki gerilimin kişisel bir boyuta taşındığına vurgu yaptı.