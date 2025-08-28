“Nihat Kahveci’den Szymanski’ye Sert Eleştiriler”

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ANALİZİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica karşısında 1-0’lık bir mağlubiyet aldı. Devler Ligi hasretini bir kez daha sona erdiremeyen Fenerbahçe’nin performansı çeşitli eleştirilere sebep oldu. Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Fenerbahçe’nin sergilediği oyun ile ilgili görüşlerini paylaştı.

NIHAT KAHVECİ’DEN SZYMANCKİ YORUMU

Kahveci, özellikle Sebastian Szymanski’nin performansını sert bir dille eleştirdi. Kahveci, “Şu Szymanski’nin hangi bankayla çalıştığını bana söyleyin ya! Bu nasıl bir kredi ya! Bu nasıl bir kredi! Sahanın içinde bir tane olumlu hareketi olmayan, 10 numara sıfatı verilen sadece koşuyor diye Mourinho’nun ‘3 tane Szymanski olsa oynatırım’ dediği, bugün bence oyundan ilk çıkması gereken adam maçı bitiriyor.” ifadelerini kullandı.

Kahveci, Fenerbahçe’nin son durumunu aktarıp, “Brown oyundan çıkıyor, maçı Brown’ın kenarında bitiriyor. Son dakika topu bile kaleciye şişiriyor. Ne bekleyeceğiz ya biz bu Fenerbahçe’den?” şeklinde eleştiri getirdi. Bu beklenmedik durumlar, izleyicilerde Fenerbahçe’nin bu sezon hedeflerine ulaşması noktasında kaygı uyandırdı.