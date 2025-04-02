Nihat Kahveci: Mourinho’ya Sert Eleştiriler

FENERBAHÇE’NİN PERFORMANSINA TEPKİ

Kahveci, Fenerbahçe’nin iç saha performansını eleştirerek, “Evleri mi değiştirdiler, benim mi haberim yok? Fenerbahçe, Galatasaray’ın stadında kaybetmiyor. İçeriye geliyor, ligde kupada yeniliyor!” dedi. İlk yarıda Galatasaray’ı öven Kahveci, “Bunu alkışlamayan futboldan anlamıyordur derim. Bütün ibreler Fenerbahçe’ye dönükken ilk yarıda hiçbir şey üretemiyor. Bunu görünce dersin ki dokunuş zamanı. Benim aklım almıyor!” diyerek Mourinho’nun etkisizliğini gündeme getirdi.

MOURİNHO’NUN DERBİ KARNESİ TARTIŞILIYOR

Mourinho’nun derbi performansı Kahveci’yi oldukça öfkelendirdi: “Hoca ligde ilk 5 sıradaki takımlara dokunmadın. Niye geldin hocam? Fenerbahçe taraftarları, gözünüzü seveyim bu soruyu sorun! Hocaya sorun, yönetime sorun. İsmail Hoca 99 puan aldı, neden gitti? Sen hangi kritik maçta ne yaptın hocam?” Kahveci, Mourinho’nun Fenerbahçe’ye olan katkısını sorgularken, taraftarları da bu sorularla harekete geçme çağrısında bulundu.

OLAYLI ANLARA ŞAŞKINLIK

Maç sonunda Mourinho’nun, Okan Buruk’un burnunu sıkarak yere düşürmesi olayına Kahveci şaşkınlıkla yaklaştı: “Aralarında ne oldu bilemem, Mourinho geliyor burnunu sıkıyor, Okan Hoca da kendini yere atıyor. Bunu da mı gördük? Sahanın içinde futbol var aslında, kısır bir derbi değil. Dünyaya fotoğrafımızı verdik, güzel oldu!” Ancak bu davranışı sert bir dille eleştirdi: “Burnunu sıkmak nedir? Ben bunu ilk defa görüyorum. Bir insan bunu niye yapar? ‘Maymun gibi zıplıyor’ dedin, sana koskoca Fenerbahçe camiası sahip çıktı. Sen gidip niye burun sıkarsın?”

DAVRANIŞLAR BAŞARISIZLIĞI GÖLGEDENİYOR

Kahveci, Mourinho’nun bu tür davranışlarla başarıyı gizlemeye çalıştığını savundu: “Bazı teknik direktörler, aman kendi performansım konuşmasın diye mazeret uydurur. Bu mazur görülebilir mi? Mourinho, başarısızlık bu hareketlerle örtülmez ağabey! Fenerbahçe derbilerinin bu ligde önemini anlamadın mı? Bu maç önemli!” Okan Buruk’un önce sustuğunu, ardından tartışmaya girdiğini belirten Kahveci, her iki hoca arasındaki gerilimin artık kişisel bir boyuta taşındığını vurguladı.