Nihat Kahveci Uzaklaştırma Kararı Aldı!

NİHAT KAHVECİ ÜZERİNE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Nihat Kahveci’nin 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören, futbolcunun çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı talep etti. Kaşgören’in avukatı aracılığı ile Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına çeşitli mesajlar gönderdiği ve bu mesajlarda “Salaksın”, “Saygısız”, “Paracı”, “Hadsiz”, “Yalancı”, “Allah seni çarpacak”, “Biraz inancın varsa cehenneme gidersin”, “Paracı evlat” ve “Annesi kılıklı yalancı” gibi ifadeler kullandığı ifade edildi. Çocukların bu artan sözlü şiddet nedeniyle babalarından korktuğu ve onlarla görüşmek istemediği dilekçede yer aldı. Ayrıca, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddete maruz kalacaklarını düşündükleri belirtildi.

Mahkemede yapılan incelemeler sonucunda, İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ çerçevesinde Nihat Kahveci’nin Pınar Kaşgören ve çocuklarına 2 ay boyunca 500 metreden fazla yaklaşmaması ve herhangi bir şekilde iletişim kurmaması yönünde uzaklaştırma kararı verdi. Kararda, Kahveci’nin bu uzaklaştırma kararını ihlal etmesi durumunda 3 gün ile 10 gün arasında hapis cezasıyla karşılaşacağı ve benzer bir ihlal durumunda ceza süresinin 15 günden 30 güne kadar uzatılabileceği belirtildi.

KAHVECİ’NİN GEÇMİŞİ

Eski futbolcu Nihat Kahveci, bir dönem Beşiktaş formasını da giymiştir. Kahveci, 2018 yılında manken Fulya Sever ile evlenmişti.