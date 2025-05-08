Nihat Kahveci’ye Uzaklaştırma Kararı Alındı!

BOŞANMA SONRASI HUKUKİ SÜREÇ

Nihat Kahveci, 2014 yılında karşılıklı anlaşarak boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören, eski futbolcunun çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı talep etti. Kaşgören’in avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına mesajlaşma uygulaması üzerinden kullandığı ifadeler yer aldı. Dilekçede, “Salaksın”, “Saygısız”, “Paracı”, “Hadsiz”, “Yalancı”, “Allah seni çarpacak” gibi ifadelerle çocuklara yönelik artan sözlü şiddet belirtildi. Çocukların, bu durum nedeniyle babalarından korktukları ve onunla görüşmek istemedikleri ifade edildi.

GÜVENLİK RİSKLERİ VE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Dilekçede ayrıca, çocukların babalarıyla birlikte olduklarında kendilerini güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddete maruz kalacaklarını düşündükleri vurgulandı. Talebi inceleyen İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında Kahveci’ye, 2 ay boyunca eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmamaya ve hiçbir şekilde iletişim kurmamaya yönelik uzaklaştırma kararı verdi.

İHLAL HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

Mahkeme, Kahveci’nin bu uzaklaştırma kararını ihlal etmesi durumunda 3 gün ile 10 gün arasında hapis cezası alacağını açıkladı. Uzaklaştırma kararının tekrar ihlal edilmesi halinde bu sürenin, 15 günden 30 güne kadar uzatılacağı belirtildi. Nihat Kahveci, bir dönem Beşiktaş forması da giymişti ve 2018’de manken Fulya Sever ile evlenmişti.