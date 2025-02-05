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Dünya

Nijerya’da Okul Yangını: 17 Ölü

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Nijerya’da Trajik Yangın Olayı

Nijerya’nın Zamfara eyaletine ait Kauran Namoda kasabasındaki bir okulda meydana gelen yangın, büyük bir felakete neden oldu. İlk tespitlere göre, alevler arasında kalan 17 öğrenci yaşamını yitirirken, 12 öğrenci yaralı olarak kurtuldu. Yetkililer, hayatını kaybeden öğrencilerin yaş aralığının 7 ile 17 olduğunu duyurdu.

Yangının Sebepleri Araştırılıyor

Yangının sebepleri henüz kesinlik kazanmazken, polis olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıkları, alevlerin başlangıçta bir evde çıktığını ve ardından hızla okula sıçradığını belirtiyor. Bölgedeki yetkililer, bu trajedinin boyutunu anlamak ve benzer olayların tekrarlanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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