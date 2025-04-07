Nijerya’da Saldırılar Gerçekleşti

Nijerya saldırılarla sarsıldı… Ülkenin kuzeyinde yer alan Plateau eyaletinde son günlerde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 2 bin kişinin ise yerinden edildiği belirtiliyor.

EN BÜYÜK ŞİDDET OLAYI

Eyaletin Bokkos bölgesindeki altı köyde düzenlenen saldırıların nedeni henüz belirlenmedi. Ancak bu olay, Aralık 2023’ten bu yana 100’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği bölgede yaşanan en büyük şiddet olayı olarak kaydedildi.

DEVLET BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, saldırıların faillerinin yakalanması ve “sert bir şekilde cezalandırılması” için gerekli talimatlar verildi. Plateau eyaletinde etnik ve dini çeşitliliğin olduğu bu çatışmalar genellikle Müslüman çobanlar ve Hristiyan çiftçiler arasında gerçekleşiyor. İklim değişikliği ve tarım alanlarının genişletilmesi dolayısıyla otlakların azalması da bu çatışmalar üzerinde etkili faktörler arasında yer alıyor.