Nilperi Şahinkaya’nın Annesi Vefat Etti

ÜZÜCÜ HABERİN DUYURULMASI

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, uzun bir süre kanser tedavisi görüyordu. Maalesef, Meltem Vural, kanserle verdiği mücadelede hayatını kaybetti.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Nilperi Şahinkaya, bu acı haberi sosyal medya hesabında dile getirdi. Paylaşımında “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim.” sözlerine yer verdi.