Nilperi Şahinkaya’nın Annesi Vefat Etti

ÜZÜCÜ HABERİN DUYURULMASI

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, uzun bir süre kanser tedavisi görüyordu. Maalesef, Meltem Vural, kanserle verdiği mücadelede hayatını kaybetti.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Nilperi Şahinkaya, bu acı haberi sosyal medya hesabında dile getirdi. Paylaşımında “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim.” sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Transfer Etti

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile anlaşma sağladığını duyurdu. Bu gelişme, kulüp için heyecan verici bir adım.
TARIM ARAZİLERİ KİRAYA ÇIKACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 bin dekar kullanıma açık arazinin sezonluk kiraya verileceğini açıkladı. Proje, arazi sahiplerine kesintisiz gelir sağlayacak ve ekonomiye yıllık 75 milyar lira katkı sunacak.

