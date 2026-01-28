Nipah Virüsü Hindistan’da Alarm Zilini Çaldırdı

HİJYEN SORUNU YAŞANIYOR

Hindistan’da sokak lezzetleri meziyetleriyle değil, hijyen sorunlarıyla gündeme geliyor. Sokak yemeklerinin hazırlık aşaması, birçok kişi için dehşet verici görüntüler barındırıyor. Son günlerde Hindistan’dan gelen bazı rahatsız edici görüntüler, virüs alarmının çalmasına neden oldu. Ülkede tespit edilen Nipah virüsü vakaları, Asya genelinde büyük bir endişe yaratırken, uzmanlar yüksek ölüm oranı ve insandan insana bulaşma riski nedeniyle erken tanı ve karantina uygulamalarının önemine dikkat çekiyor.

SON GELİŞMELER KARANTİNA UYGULAMALARINI GETİRDİ

Bu ayın başlarında iki sağlık çalışanının virüs nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine, yaklaşık 110 kişi muhtemel temasları nedeniyle karantinaya alındı. Bu kişilerin yapılan test sonuçları negatif çıkmasına rağmen, durumun ciddiyetini artıran bu gelişmeler, sağlık otoritelerini harekete geçirdi.

ÇİN’DEN GELEN GEREKEN AÇIKLAMALAR

Çin devlet medyası ise Nipah virüsüne dair son bilgiler paylaştı. Ülkede virüsle enfekte kimsenin olmadığı, ancak virüsün başka ülkelerden gelmiş olabileceği aktarıldı. Durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak, uygun önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

HASTALIK YÜKSEK ÖLÜM RİSKİYLE ANILIYOR

Nipah virüsünün yarasalardan insana bulaşarak ağır beyin enfeksiyonu ya da zatürreye yol açarak yüksek ölüm oranlarına neden olabileceği belirtiliyor. Hindistan Tabipler Birliği eski başkanı Dr. Rajeev Jayadevan, “Nipah virüsü yarasalar arasında serbestçe dolaşıyor ve onlara zarar vermiyor. Ancak insanlar yarasalarla doğrudan ya da dolaylı temas ettiğinde virüs insana sıçrayabiliyor. Bu durumda ağır beyin iltihabı ya da zatürre gelişebiliyor. Ölüm oranı yüzde 73 ile yüzde 91 arasında değişiyor.” açıklamasında bulundu.

BELİRTİLERİ TANIMAK HAYATİ

Hastalığın belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, nöbet, bilinç kaybı, felç ve koma yer alıyor. Uzmanlar, Nipah virüsünün insandan insana yakın temas ve vücut sıvıları aracılığıyla geçebileceği konusunda uyarıyor. Bunun yanında sağlık çalışanları ve hasta bakıcılarının da büyük bir risk altında olduğu ifade ediliyor. İlk vakanın çoğu zaman teşhis konulmadan önce ağırlaştığı ya da hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Uzmanlar, erken teşhis, hastanın izole edilmesi ve maske, eldiven gibi standart önlemlerle tedavinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Temaslı takibinin kritik bir adım olduğu, Nipah virüsünün Covid-19 kadar hızlı yayılmasa da dikkate alınmadığında ölümcüle sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

AŞI VE TEDAVİ YETERSİZLİĞİ

Şu anda Nipah virüsüne karşı onaylı bir aşı ya da etkili bir antiviral tedavi yok. Hastalığın hayvanlardan insanlara geçebilen “zoonotik” hastalıklar grubunda yer aldığı ve kuduzun da bu gruba dahil olduğu hatırlatılıyor. Bu durum, virüsün kontrol altına alınmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.