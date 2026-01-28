Beyaz’la Joker Yarışmasında Beklenmedik Kriz Yaşandı

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün üstlendiği yeni yarışma programı Beyaz’la Joker beklenen izleyici ilgisini bulamadı ve bu durum yapım ekibinde bir krize neden oldu. Yarışmada yer alan 3 milyon TL’lik büyük ödül ve eğlenceli formatın izleyici çekmesi umulurken, yayınlanan bölümlerde tespit edilen reytingler tatmin edici düzeyde olmadı. Bu durum sonucunda ekipte önemli bir değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

YENİ GÖREVDEN ALINDI

Yapımın yönetmenliğini üstlenen Ahmet Zafer Demirci, projenin başlangıcından bu yana yürüttüğü görevine son verildi.

