Sivas’ta Yoğun Kar Yağışı Mezarlıklarda Zorluk Yarattı

Sivas’ta aralıklarla süren yoğun kar yağışı, kentin genelinde günlük yaşamı olumsuz sonuçlar doğururken, şehrin en büyük mezarlıklarından biri olan Yukarı Tekke Mezarlığı da kar tabakasıyla kaplandı. Yaklaşık 100 bin mezarın bulunduğu bu alanda mezar taşları tamamen kar altında kaldı.

MEZAR TAŞLARI GÖRÜNMÜYOR

Kalın kar tabakası sebebiyle mezar taşlarının büyük kısmı okunamaz hale gelirken, ziyaretçiler yönlerini belirlemekte zorlandılar. Yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, karın örtüsü altında kalan mezarları bulmak için uzun süre çaba sarf etti.

İSİMLER OKUNMUYORDU

Yakınının mezarını bulmanın zorluğunu anlatan Ahmet Kılıçkaya, yaşadığı deneyimi şu şekilde ifade etti: “Bu yıl Sivas’ta kar çok yoğun yağdı. Mezarlığa geldiğimizde her yer kar altındaydı. Mezar taşları kapanmıştı, isimleri okuyamıyorduk. Uzun uğraşlar sonucu akrabamın mezarını bulabildim. Hem yakınıma hem de tüm geçmişlerimize dua ettim.”