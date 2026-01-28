Emekli Aylıkları E-Devlet’te Açıklandı

emekli-ayliklari-e-devlet-te-aciklandi

ÇALIŞANLARIN EMEKLİ MAAŞI BİLGİLERİ E-DEVLETTE YAYINLANDI

Çalışanların emekli aylığı miktarları e-Devlet sistemine aktarıldı. SSK ve Bağ-Kur mensupları emekliliklerinde ne kadar maaş alacaklarını buradan kolayca görüntüleyebiliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI HER AY ARTMAKTA

Eğer SGK ya da Bağ-Kur’a bağlı olan bireylerin prim gün sayıları 3 bin 600 günden fazlaysa, emekli maaşlarını öğrenme imkânına sahip oluyorlar. Prim ödemeleri yapıldığı sürece, emekli maaşı her ay artış göstermekte. Ayrıca, Aylık Bağlanma Oranı her yıl 2 puan artıyor. Yüksek prim ödeyenler ise daha yüksek emekli maaşı alma hakkına sahip oluyor.

