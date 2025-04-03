Ekonomi

Nisan Ayı Kira Artış Oranı Açıklandı

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MART AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıklamasıyla birlikte, nisan ayı kira artış oranı da netleşti. TÜİK, mart ayı enflasyonunu yüzde 2,46 olarak duyurdu. Bunun yanı sıra, kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması ise yüzde 51,26 olarak gerçekleşiyor.

KİRA ARTIRIM ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira artış oranları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. Bu bağlamda, nisan ayı içerisinde yapılacak kira artış oranları, yüzde 51,26 seviyesini aşamayacak. Ayrıca belirtmek gerekir ki, konutlarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla kaldırılmış bulunuyor.

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