Nisan Ayında İthalat Rekorları Görüldü

NİSAN AYINDAKİ ALTIN İTHALATI REKOR KIRDI

Altın ve gümüş piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Nisan 2024’te hem altın hem de gümüş ithalatı son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun süre boyunca bu kadar yüksek ithalat oranları görülmemişti.

15 BİN KİLOLUK ALTIN İTHALATI GERÇEKLEŞTİ

Nisan ayında Türkiye, 15 bin 225 kilogram altın ithal etti. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 57,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 33,4 artış gösteriyor. Böylece, Aralık 2023’ten sonra en yüksek altın ithalatı yapılmış oldu. 2024’ün ilk dört ayında, toplam altın ithalatı 46 bin 169 kilograma ulaştı. Yılın ilk çeyreğine göre artış yaşayan ithalat, kıymetli maden piyasasında talebin yükseldiğine işaret ediyor.

GÜMÜŞ İTHALATINDA YÜKSELİŞ

Gümüş tarafında da benzer bir artış gözlemlendi. Mart ayında 32 bin 432 kilogram olan gümüş ithalatı, Nisan ayında 83 bin 138 kilograma çıkarak yaklaşık iki buçuk katına ulaştı. Bu seviye, gümüşte son 16 ayın zirvesi olarak kaydedildi. Tarihsel verilere bakıldığında, son yıllarda altın ve gümüş ithalatında dalgalı bir seyir izleniyor. 2023 yılında 318 bin 978 kilogram altın, 1 milyon 113 bin 618 kilogram gümüş ithal edilmişti. 2024’ün ilk dört ayında görülen artış, bu yılın da yüksek ithalat rakamlarıyla kapanabileceğini gösteriyor. Türkiye’nin 1995-2024 yılları arasındaki altın ve gümüş ithalat verileri incelendiğinde, 2023 yılı, özellikle gümüş ithalatında zirve yılı olarak öne çıkıyor. 2024 yılında ise yeniden bir yükseliş trendi başlamış durumda.