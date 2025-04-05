Nisan’Da Kar Sürprizi Yaşandı

ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Antalya ile Konya’yı birbirine bağlayan Akseki-Seydişehir yolunda, 1825 metre yüksekliğindeki Alacabel mevkisinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkisini gösteriyor. Saat 16.30 sıralarında, Akseki-Seydişehir karayolunun yaklaşık 5 kilometrelik kesiminde yoğun kar yağışı görülüyor.

KARAYOLLARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HIZLA DEVREYE ALINDI

Bölgedeki kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Alacabel’de kısa süreli yağan karın ardından kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

ULAŞIMDA TEDBİRLER ARTTIRILDI

Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede ulaşım güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücülerin dikkatli olması ve zincir takmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

KAR KALINLIĞI 3 SANTİMETREYE ULAŞTI

Alacabel mevkisinde kısa süreli yağan karın ardından kar kalınlığı 3 santimetreyi buldu. Bölgede hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN UYARI YAPILDI

Yetkililer, bölgeden geçecek sürücülerin zincir takmalarını ve hızlarını düşürmelerini öneriyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde trafik akışı yavaş ilerliyor.

KARAYOLLARI EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ederek ulaşımın kesintisiz sürmesi için önlemler alıyor. Bölgede hava durumunun anlık takip edildiği belirtiliyor.

KAR YAĞIŞININ DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri, Alacabel mevkisinde kar yağışının gece boyunca etkili olabileceğini ve kar kalınlığının artabileceğini ifade ediyor. Sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

BÖLGEDE TRAFİK AKIŞI YAVAŞLIYOR

Kar yağışının yoğunlaştığı bölgelerde trafik akışı yavaşlıyor. Karayolları ekipleri, güvenliği sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ZİNCİR TAKMA UYARISI YAPILDI

Yetkililer, özellikle ağır vasıta sürücülerinin zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdı. Sürücülerin hava koşullarına uygun hareket etmesi gerekiyor.

ALACABEL MEVKİSİNDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

1825 metre yükseklikteki Alacabel mevkisinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgeden geçecek sürücülerin dikkatli olması ve tedbir alması önem taşıyor.

KARAYOLLARINDA ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürerek ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için çaba gösteriyor.