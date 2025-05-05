Nisan Enflasyonu Yüksek Seviyede Açıklandı

ENFLASYON RAKAMLARINDA BÜYÜK FARKLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan 2025 enflasyon verilerini 5 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaştı. TÜİK’e göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında aylık yüzde 3 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. ENAG ise aynı ay için aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak hesapladı. Bu iki kurum arasındaki yaklaşık iki katlık fark, ekonomi çevrelerinde tartışmalara yol açtı.

İKİ KURUMLAR ARASINDAKİ FARKLAR ARAŞTIRILIYOR

TÜİK verilerine göre, Nisan 2025’te kadar aylık enflasyon yüzde 3 seviyesinde kalmış ve yıllık enflasyon, Mart ayındaki yüzde 38,1’den 0,24 puan azalarak yüzde 37,86’ya geriledi. Ana harcama grupları arasında en yüksek aylık artış, yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütünde, yüzde 4,94 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde kaydedildi. Yıllık bazda en yüksek artış ise eğitimde yüzde 94,90, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 9,51 olarak belirlendi. Çekirdek enflasyon (C endeksi) ise yıllık yüzde 37,42 düzeyinde kaydedildi. TÜİK, gıda ve konut gruplarının enflasyona en fazla katkı sağladığını vurguladı.

ENAG’A GÖRE DURUM DAHA CİDDİ

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 4,46, yıllık enflasyonun ise yüzde 73,88 olduğunu açıkladı. ENAG’a göre, en yüksek aylık artış haberleşmede yüzde 9,67, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 9,51, lokanta ve otellerde ise yüzde 7,68 olarak belirlendi. ENAG’ın verileri, TÜİK’in açıkladığı oranların yaklaşık iki katı çıkarak, vatandaşların hissettiği fiyat artışlarının daha gerçekçi bir değerlendirmesini sağladı.

MERKEZ BANKASI’NIN HEDİFİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemişti. Ancak Nisan ayı verileri, bu hedefin gerçekleştirilemeyeceğini gösteriyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Şubat 2025’te “Enflasyon hedefle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı koruyacağız” açıklamasını yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise X hesabında, “Dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarla enflasyonun düşüşü sürecek” ifadelerini kullandı. Ancak ekonomist Mustafa Sönmez, X’te “Nisan’da TÜFE yüzde 3,5’tan az gelmeyebilir” uyarısında bulunarak, fiyat hareketliliğinin sürebileceğini belirtti.

VATANDAŞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Nisan verileri, özellikle haberleşme, lokanta ve gıda fiyatlarındaki artışların vatandaşı olumsuz etkilediğini ortaya koydu. TÜİK verilerine göre, gıda ve alkolsüz içecekler grubu enflasyona 1,23 puan katkıda bulundu. ENAG’ın yüzde 7,68’lik lokanta ve otellerdeki artışı, dışarda yemek masraflarının arttığını gösterdi. İktisatçı Şenol Babuşçu, X’te TÜİK ve ENAG arasındaki farkın 2025’te yüzde 6’yı aştığını belirterek, “TÜİK’in verileri gerçek enflasyonu yansıtmıyor” eleştirisini yaptı. Ayrıca, kira artış oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 56,35 olarak gerçekleşti ve bu durum kiracıları zorlayacağını gösterdi.