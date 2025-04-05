“Nisanda Kar Sürprizi Yaşandı” (Not: Verilen metin 6 kelime sınırını aştığı için özetlenerek uygun hale getirilmiştir.)

ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Antalya ile Konya arasında yer alan Akseki-Seydişehir yolunda, 1825 metre yükseklikteki Alacabel mevkisinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oluyor. Saat 16.30 sıralarında, yolun yaklaşık 5 kilometrelik kısmında kar yağışının şiddeti arttı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, iş makineleriyle bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Alınan önlemlerle sürücülerin güvenliği sağlanmaya çalışılıyor. Alacabel’de kısa süreli yağışın ardından kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

ULAŞIMDA TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Bölgede kar yağışının devam etmesi halinde yolların kapanabileceği belirtiliyor. Yetkililer, sürücülerin zincir takmadan ve tedbir almadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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