Nissan’dan Cazip Şubat Kampanyası Başladı

DAHA CAZİP FIRSATLARLA YENİ NISSAN QASHQAI

Yeni Nissan Qashqai, C-SUV segmentinin öncüsü olarak, cazip kampanyalarını duyuruyor. Farklı donanım seviyeleri için sunulan nakit alım desteği ve sıfır faiz avantajları, bu fırsatları daha da çekici hale getiriyor. Mild Hybrid modellerinde, 4×2 Designpack donanım seviyesinde 200.000 TL nakit alım desteği bulunuyor. Ayrıca, 120.000 TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz imkânı sağlanıyor. Diğer donanım seviyeleri olan Platinum, Skypack, N-Design ve Platinum Premium için ise 100.000 TL nakit alım desteği sunuluyor.

YENİ NISSAN QASHQAI’DE ELEVİ DENEYİMİ

Yeni e-POWER Qashqai, dışarıdan şarj etme gereksinimi olmadan elektrikli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Bu model, 1018 km’ye kadar menzil sunarken, N-Design donanım seviyeleri için 250.000 TL, diğer donanım seviyeleri olan Skypack, Platinum ve Platinum Premium için ise 200.000 TL nakit alım desteği, Şubat kampanyası çerçevesinde tüketicilere sunuluyor.

YENİ NISSAN JUKE VE ŞEHİRDE YENİ BİR STİL

Şehir yaşamının dinamiklerine uyum sağlayan yeni Nissan Juke, ikonik sarı rengiyle dikkat çekiyor. Konfor ve teknoloji odaklı iç tasarımıyla öne çıkan Juke, N-Sport adı verilen yeni bir donanım paketiyle beraber geliyor. Şubat ayına özel kampanyada, Platinum Premium donanım seviyesinde 200.000 TL nakit alım desteği sunulurken, Platinum, N-Design ve N-Sport donanım seviyelerinde ise 170.000 TL nakit alım desteği mevcut.

NISSAN X-TRAIL İLE ÜST DÜZEY PERFORMANS

Nissan X-Trail, güçlü performansı ve verimliliği ile dikkat çekiyor. Tüm donanım seviyelerinde 100.000 TL nakit alım desteği ile Şubat kampanyasında yer alıyor. Bu kampanya, X-Trail’in üstün özelliklerini deneyimlemek isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor.