Nissan’dan Türkiye’deki Sahiplerine Büyük Jest

KAMPANYA DETAYLARI VE İNDİRİMLER

Araç yaşına bakılmaksızın tüm Nissan orijinal aksesuarlarında %30 indirim fırsatı mevcut. Nissan Türkiye’nin mobil uygulaması aracılığıyla alınan servis randevularında bakım işçiliklerinde %10 indirim, yaşa bağlı olmaksızın tüm Nissan araçlar için sunuluyor. Bakım ve yedek parça kampanyalarının yanı sıra, kış lastiği ve dört mevsim lastiği kampanyaları ile Nissan kullanıcıları, zorlu kış koşullarında güvenle yola devam ediyor.

AVANTAJLI SERVİS KAMPANYASI

Nissan Türkiye, müşterilerinden gelen talepler sonucunda 3 yaş üstü tüm Nissan araçlara yönelik avantajlı servis kampanyasını Şubat ayında genişletmeye devam ediyor. Bu kampanyayla, 28 Şubat’a kadar 3 yaş üzeri Nissan araçlarda periyodik bakım ürünleri ve mekanik yedek parça ürünlerinde %30’a varan indirimler sunuluyor. Ayrıca, araç yaşına bağlı işçilik indirimleri ile birlikte, tüm Nissan orijinal aksesuarlarında da %30 indirim fırsatı Şubat ayı boyunca geçerli olacak.

MOBİL UYGULAMA AVANTAJLARI

Nissan sahipleri, Nissan Türkiye mobil uygulaması üzerinden aldıkları periyodik bakım randevularında da %10 işçilik indirimi fırsatından yararlanabiliyor. Kullanıcılar, nissan.com.tr resmi web sitesinden bu uygulamayı ücretsiz olarak mobil cihazlarına indirebiliyor.

KAR YAĞIŞINA HAZIRLIK

Nissan Türkiye, ülkemiz genelindeki kış koşullarının zorluğu nedeniyle güvenli sürüş için kritik öneme sahip kış lastiklerinin kullanılmasının önemine dikkat çekiyor. Nissan araçlarla tam uyumlu kış lastikleri geniş bir ürün yelpazesine sahip ve rekabetçi fiyatlarla Nissan Yetkili Servislerinde sunuluyor. Ayrıca, Bonus kredi kartlarına özel 6 taksit imkanı da Şubat ayı kampanyalarında öne çıkıyor. Nissan Türkiye Mobil Uygulaması veya www.nissan.com.tr web sitesi üzerinden kampanyalar hakkında detaylı bilgi edinmek ve randevu oluşturmak mümkün.