Nissan Geri Dönüş Planını Açıkladı

MALI SIKINTILAR VE TASARRUF PLANI

Mali problemler yaşayan Japon otomobil üretici Nissan, maliyet kesintilerini artırmaya başladı. Şirket, ABD’deki çalışanlarına gönüllü işten ayrılma önerileri sunarken, dünya genelinde performansa dayalı maaş artışlarını durdurdu. Bu gelişmeler, Reuters’in incelediği şirket içi e-postalara dayandırılıyor. Nissan Genel Müdürü İvan Espinosa’nın bu ay açıkladığı yeni tasarruf planı, dünya genelinde yedi üretim tesisinin kapatılmasını ve yaklaşık 20 bin kişinin işten çıkarılmasını içeriyor. Kâr marjının düşmesi nedeniyle zor durumda kalan Nissan, Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeni bir genel müdür seçmek zorunda kalmıştı. Espinosa, Nissan’ın kendini geliştirmeye öncelik vermesi ve satış hacmine bakmadan kârlılığa odaklanması gerektiğini belirtiyor.

FABRİKA KAPATILMALARI HEDEFİ

Nissan, yeni işten çıkarmalarla birlikte, 2024 mali yılına kıyasla maliyetleri 500 milyar yen azaltmayı ve fabrika sayısını 17’den 10’a indirmeyi hedefliyor. Şirket, ABD’nin Mississippi eyaletindeki Canton fabrikası çalışanlarına ve insan kaynakları, planlama, bilgi teknolojileri ve finans gibi alanlardaki maaşlı çalışanlara işten ayrılma teklifleri sunuyor.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN STRATEJİK ADIMLAR

Nissan America Yönetim Kurulu Başkanı Christian Meunier, çalışanlara gönderdiği e-postada, “ABD’de verimliliği artırma yönünde önemli adımlar atıldı fakat yerel düzeyde ek, sınırlı ve stratejik adımlar atmamız gerekiyor. Bu plan Nissan’ın geri dönüşü için elzem” dedi. Ancak, Reuters, kaç çalışana teklif sunulduğu ya da kaç kişinin bu teklifi kabul ettiği hakkında net bir bilgiye ulaşamadı. Ayrı bir başka e-postada, Nissan’ın mevcut mali yıl boyunca dünya genelinde performansa dayalı maaş artışlarını durdurduğu belirtiliyor. Nissan North America, sınırlı sayıda maaşlı çalışana gönüllü işten ayrılma programı sunduğunu doğruladı, fakat süreç devam ettiği için ayrıntı vermedi. ABD’deki işten çıkarmalar, Başkan Donald Trump’ın üretimi artırma ve istihdam yaratma hedefleriyle çelişiyor. Kuzey Amerika ise Nissan’ın en büyük pazarı olma özelliğini taşıyor; bu pazardaki kâr marjı, geçen mali yılda satışlar artsa da kötüleşmeye devam etti.