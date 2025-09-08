Nissan’ın Eylül’deki Fiyat Fırsatları!

YENİ FIRSATLARLA YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

Türkiye’de SUV segmenti denildiğinde akla gelen başlıca modellerden biri olan Nissan Qashqai, Eylül ayı itibarıyla sunduğu dikkat çeken fiyat avantajları ile yeniden gündemde. Uzun yıllardır bu sınıfta en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan Qashqai, geniş iç hacmi, şık tasarımı ve güçlü performans özellikleri ile ailelerin yanı sıra bireysel kullanıcıların da birinci tercihlerinden biri olmayı sürdürüyor. Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 beygir gücündeki motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Bu motor, hem turbo beslemeli yapısı hem de mild hybrid teknolojisi sayesinde performansı yakıt verimliliği ile dengeliyor.

AKICI VE RAHAT BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ

CVT otomatik şanzıman ile uyumlu çalışan motor, hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda sürücüsüne akıcı ve rahat bir deneyim sunuyor. Özellikle 4×4 çekiş seçeneği, zorlu yol koşullarında kullanıcılara güven veriyor. Qashqai’nin mild hybrid teknolojisi, şehir içindeki yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltırken, start-stop sistemi ve enerji geri kazanımı sayesinde daha düşük emisyon değerleri elde edilmesini sağlıyor. Bununla birlikte, uzun yol performansında da ekonomik bir tablo sunuyor. Bu özellikler, Qashqai’yi çevreci ve ekonomik bir SUV arayan kullanıcılar için cazip hale getiriyor.

ŞIK TASARIM VE GİFŞ GENİŞ İÇ MEKAN

Nissan Qashqai’nin dikkat çeken en güçlü yanlarından biri ise sürekli yenilikçi ve dinamik tasarım anlayışı. Keskin hatları, etkileyici ön ızgarası ve modern aydınlatma teknolojileri ile şehirde prestijli bir duruş sergiliyor. İç mekânda ise geniş yaşam alanı ve fonksiyonel çözümler öne çıkıyor. Özellikle geniş bagaj hacmi, büyük aileler için büyük bir avantaj sağlıyor. Katlanabilir arka koltuklar sayesinde bagaj kapasitesi artırılabiliyor ve uzun yolculuklar sırasında ek yüklerin rahatlıkla taşınması mümkün hale geliyor.