Nizip’te 1’i Ağır 8 Yaralı

GAZİANTEP’TE FECİ KAZA

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Sekili Mahallesi dağ yolunda bir trafik kazası gerçekleşti. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri öncelikle hurda yığınına döndü ve ardından savrularak tarlaya uçarak ters döndü.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazadan etkilenenlerden 1’i ağır olmak üzere toplamda 8 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Gaziantep, Nizip ve Oğuzeli’ndeki çeşitli hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.