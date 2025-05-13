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Nizip’te Kafa Kafaya Kaza: 1’i Ağır 8 Yaralı

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KAZA DETAYLARI

Gaziantep’in Nizip ilçesi Sekili Mahallesi dağ yolunda meydana gelen olayda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak tarlaya uçtu ve ters döndü. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazadan etkilenen 8 kişiden 1’inin durumu ağır olarak bildirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gaziantep, Nizip ve Oğuzeli’ndeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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