Nobel Ödüllü Ekonomistler Gazze’ye Mektup Yazdı

İKİNCİ KANAL OLARAK GAZZE İÇİN AÇIKLAMALAR YAPILDI

ABD ve Avrupa’nın önemli üniversitelerinden 23 ekonomi profesörü, İsrail hükümetine yönelik bir mektup yazdı. Bu mektubu imzalayanlar arasında Nobel ödüllü pek çok isim yer almakta. Mektupta, “Gazze’de yaygınlaşan açlık ve İsrail hükümetinin sivilleri sözde bir ‘insani şehir’de toplama planı konusunda acil endişelerimizi dile getirmek için yazıyoruz” denildi. Mektupta, yaygın açlığı derinleştiren her türlü politikanın derhal durdurulması talep ediliyor. Ayrıca, yeterli gıda ve tıbbi yardımın yeniden sağlanması ve Gazzeli siviller için kamp kurma planlarından vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı.

AÇLIK KRİZİ VE ISRARLA ÇATILARDA KALAN YARDIMLAR

Üzerine durulan bir diğer konu ise nüfusu sınırlama ile kontrol altına alma yönündeki önerilerin iptal edilmesi. İsrail’in insan hakları ile uluslararası hukuka bağlılıklarını teyit eden resmi bir bildirinin de yayımlanması çağrısı yapıldı. Mektupta, İsrail hükümetinden, insani durumu iyileştirecek, esirleri geri getirecek ve çatışmayı sona erdirecek bir ateşkes anlaşması amacıyla aktif bir şekilde çalışması istendi. Bu yolla, İsrail’in yaygın açlığı önleyebileceği, demokratik yapısını koruyabileceği ve uzun vadeli ekonomik beklentilerini güvence altına alabileceği öne sürüldü. Ayrıca batılı liderlerin de bu politikaların uygulanmasına destek vermesi için çaba göstermeleri gerektiği ifade edildi.

Mektupta, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın, bölgede 2,1 milyon nüfusun yaklaşık üçte birinin günlerce yiyeceksiz kalmış olduğu uyarısına atıfta bulunularak, Gazze’deki temel gıda fiyatlarının sadece üç ay öncesine göre 10 kat arttığı kaydedildi. Yardım adı altında önerilen “insani şehir” uygulamasının ise yüz binlerce Gazze sakininin sınırlı bir alana yerleştirilmesi anlamına geldiği ve bu durumun onların hareket özgürlüğünü ve temel insan haklarını ihlal edeceği vurgulandı. “İsrail’in sivilleri, yaşanabilir koşullara sahip olma hakkı olan insanlar olarak değil, kontrol altına alınması gereken bir yük olarak görmesi vicdansızlıktır” ifadeleri kullanıldı.