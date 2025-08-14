Nobel Ödüllü Ekonomistlerden Gazze İfadesi

MEKTUPTAKİ EKONOMİSTLERİN İLKELERİ

ABD ve Avrupa’nın önemli üniversitelerinden 23 ekonomi profesörü, İsrail hükümetine yönelik bir mektup kaleme aldı. Bu profesörler arasında, Nobel ödüllü isimler olan Daron Acemoğlu, Angus Deaton, Peter Diamond, Esther Duflo, Claudia Goldin, Eric Maskin, Roger Myerson, Edmund Phelps, Christopher Pissarides ve Joseph Stiglitz de bulunuyor. Mektupta, “Gazze’de yaygınlaşan açlık ve İsrail hükümetinin sivilleri sözde bir ‘insani şehir’de toplama planı konusunda acil endişelerimizi dile getirmek için yazıyoruz” denildi. Ayrıca, açlığı derinleştiren tüm politikaların derhal son bulması istendi.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Mektupta, Gazzeli sivillerin ihtiyaçları için yeterli gıda ve tıbbi yardımın sağlanması gerektiği vurgulanırken, kamp kurma planlarından vazgeçilmesi ve nüfus kontrolüyle ilgili tüm önerilerin iptal edilmesi talep edildi. İsrail’in insan haklarına ve uluslararası hukuka saygısını teyit eden resmi bir bildiri yayımlaması gerektiği belirtildi. Mektupta, İsrail hükümetinden, insani durumu iyileştirecek, esirleri geri getirecek ve çatışmayı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasını iyi niyetle sürdürmesi istendi. Bu şekilde, ülkenin yaygın açlığı önleyebileceği, demokratik yapısını koruyabileceği ve uzun vadeli ekonomik beklentilerini güvence altına alabileceği ifade edildi.

BATILI LİDERLERE ÇAĞRI

Ayrıca Batılı liderlere, bu politikaların uygulanması için aktif bir çalışma çağrısı yapıldı. Mektupta, son haftalarda Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın Gazze’deki 2,1 milyon nüfusun yaklaşık 3’te 1’inin günlerce yiyeceksiz kaldığına dair uyarılarda bulunduğuna dikkat çekildi. Gazze’deki temel gıda maddelerinin piyasa fiyatlarının son 3 aya göre 10 kat artması konusu da gündeme getirildi.

İNSANİ ŞEHİR TANIMLAMASI TARTIŞILMAKTA

Mektupta, yardım olarak önerilen “insani şehir” kavramının, yüz binlerce Gazze sakininin sınırlı bölgelere yerleştirilmesine yol açacağı, bu durumun da hareket özgürlüğünü ve insanlık onurunu ihlal edeceği kaydedildi. “İsrail’in sivilleri, yaşanabilir koşullara sahip olma hakkı olan insanlar olarak değil, kontrol altına alınması gereken bir yük olarak görmesi vicdansızlıktır” denildi.