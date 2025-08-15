Nobel Ödüllü Ekonomistlerden Gazze Mektubu

ABD VE AVRUPA EKONOMİ PROFESSÖRLERİNDEN MEKTUP

ABD ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden 23 ekonomi profesörü, İsrail hükümetine yönelik bir mektup kaleme aldı. Bu profesörler arasında Daron Acemoğlu, Angus Deaton, Peter Diamond, Esther Duflo, Claudia Goldin, Eric Maskin, Roger Myerson, Edmund Phelps, Christopher Pissarides ve Joseph Stiglitz gibi Nobel ödüllü isimler de bulunuyor. Mektupta, “Gazze’de yaygınlaşan açlık ve İsrail hükümetinin sivilleri sözde bir ‘insani şehir’de toplama planı konusunda acil endişelerimizi dile getirmek için yazıyoruz” denildi.

AÇLIK VE POLİTİKALAR

Mektupta, yaygın açlığı derinleştiren tüm politikaların derhal durdurulması talep ediliyor. Ayrıca yeterli gıda ve tıbbi yardımın yeniden sağlanması gerektiği, Gazzeli siviller için kamp kurma planlarından vazgeçilmesi, nüfusu sınırlama ile kontrol altına alma yönündeki önerilerin iptal edilmesi ve İsrail’in insan hakları ile uluslararası hukuka bağlılığını teyit eden resmi bir bildirinin yayımlanması çağrısında bulunuluyor.

İNSANİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ

İsrail hükümetinden, insani durumu iyileştirecek, esirleri geri getirecek ve çatışmayı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasının iyi niyetle sürdürülmesi talep ediliyor. Mektupta, bu şekilde İsrail’in yaygın açlığı önleyebileceği, demokratik yapısını koruyabileceği ve uzun vadeli ekonomik beklentilerini güvence altına alabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Batılı liderlerin de bu politikaların uygulanmasını sağlamak için aktif olarak çalışmaları gerektiği vurgulanıyor.

GIDA YARDIMI DURUMU

Son haftalarda Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın, bölgedeki 2,1 milyonluk nüfusun yaklaşık 3’te 1’inin günlerce yiyeceksiz kaldığı yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi. Gazze’de temel gıdaların piyasa fiyatlarının yalnızca 3 ay öncesine göre 10 kat daha yüksek olduğu bilgisi veriliyor.

İNSANİ ŞEHİR KAVRAMINA ELEŞTİRİ

Yardım adı altında önerilen “insani şehir” fikrinde, yüz binlerce Gazze sakininin sınırlı bir bölgeye yerleştirilerek hareket özgürlüğünün ve temel insanlık onurunun ellerinden alınacağı kaydediliyor. Mektupta, “İsrail’in sivilleri, yaşanabilir koşullara sahip olma hakkı olan insanlar olarak değil, kontrol altına alınması gereken bir yük olarak görmesi vicdansızlıktır” ifadesine yer veriliyor.