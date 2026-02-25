Norveç Eski Başbakanı Thorbjorn Jagland İntihar Girişiminde Bulundu

Jeffrey Epstein belgeleri, Avrupa’da önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 milyona yakın belge sonrasında birçok ünlü şahıs gözaltına alınırken, bu doğrultuda yeni soruşturmalar başlatıldı. Belgelerin en fazla yankı bulduğu ülkeler arasında Norveç öne çıkıyor.

ESKİ BAŞBAKAN HAKKINDA İDDİALAR

Belgelere yansıyan e-postalarda adı geçen eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland’ın, Paris, New York ve Palm Beach’teki Epstein’ın konutlarını tek başına ve ailesiyle ziyaret ettiği iddialarını beraberinde getirdi. Yerel kaynaklar, Jagland hakkında yöneltilen suçlamalar sonrası Norveç polisi tarafından Oslo ve Risor’deki mülklerinin detaylı bir şekilde araştırıldığını bildiriyor.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI

Ayrıca Avrupa Konseyi, Jagland’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar almıştı ve bu kararın akabinde önemli gelişmeler yaşandı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ YAŞANDI

Thorbjorn Jagland, Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle yolsuzluk iddiaları sonrasında intihar girişiminde bulundu. 75 yaşındaki eski başbakanın hastaneye kaldırıldığı bildirildi ve Norveç basını, mevcut durumunun kritik olduğunu ifade ediyor. İntihar girişimi haberinin ardından, hastane çevresinde ve resmi kurumlarda güvenlik tedbirleri artırıldı.

JEFFREY EPSTEİN OLDUKÇA GÜNDEMDE

Üzerinde cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü olarak bulundu. Epstein dosyalarında, eski Prens Andrew, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski Başkan Yardımcısı Al Gore ve pek çok ünlünün ismi geçiyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu ünlülerle ilgili herhangi bir “müşteri listesi” bulunduğuna dair bir kanıta ulaşmadığı açıkladı. Örtbas edilmek amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein’ın, hücresinde intihar ettiği sonucuna ulaşılmış durumda.