Norveç Maçının Oyuncusuna Yumurta Ödülü

Bryne KULÜBÜNÜN YEDİĞİ YUMURTA ÖDÜLÜ

Norveçli yıldız golcü Erling Haaland’ın kariyerine başlangıç yaptığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt’e karşı oynadığı ve 1-0 kaybettiği karşılaşmada maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti. Dünkü maçta Bodo/Glimt’e 1-0 yenilen Bryne’de kaleci Jan de Boer, bir penaltı kurtarışı ve gösterdiği genel performans sayesinde karşılaşmanın oyuncusu seçildi ve kulübü tarafından bu ödül verildi.

KULÜBÜN TARIM BAĞLARI

Yumurta ödülünün verilmesi, kulübün yerel tarım ve hayvancılıkla olan ilişkilerinden doğuyor. Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan bağları doğrultusunda VIP bilet hizmeti sayesinde saha kenarında Traktör kepçesi üstünden maçları izleme fırsatı bulabiliyor.

GELECEK HAFTA YEREL SÜT ÖDÜLÜ

Kulüp, önümüzdeki hafta gerçekleşecek maçta yine maçın oyuncusunu yerel süt ile ödüllendirmeyi planlıyor.