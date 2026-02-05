Norveç Prensesi’nin Oğlundan Gözü Yaşlı İfade

Norveç Prensesi’nin oğlu Marius Borg Hoiby, Oslo’da görülen tecavüz davasının ikinci gününde mahkeme önünde ifade verdi. 29 yaşındaki sanık, ifadede bulunurken zorluk yaşadı ve gözyaşlarını silmek için sık sık gözlüğünü çıkardı. Hoiby, çocukluğundan bu yana medyanın dikkatinin kendisi üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

“PRENSESİN OĞLU OLARAK TANINMAK”

Hoiby, “Aşırı onaylanma ihtiyacı” dolayısıyla partiler, alkol, uyuşturucu ve karmaşık bir cinsel yaşam sürdürdüğünü belirterek, “Ben ‘prensesin oğlu’ olarak tanınıyorum, başka bir şeyle değil.” dedi.

SUÇLAMALAR VE SAVUNMA

Hoiby, dört ayrı tecavüz suçlamasıyla birlikte toplamda 38 suçtan yargılanıyor. Tecavüzle ilgili tüm suçlamaları reddeden Hoiby, yalnızca bazı hafif suçları kabul ediyor. Savcılığına göre Hoiby, Aralık 2018 ile Kasım 2024 tarihleri arasında dört kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. Suçlamalara kapsamındaki olayların, taraflar arasında rızaya dayalı olarak yaşanan cinsel ilişkilerin ardından, kadınların uyuduğu veya bilinçlerinin yerinde olmadığı anlarda meydana geldiği iddia ediliyor.

“UYUŞTURULDUĞUMA YÜZDE 100 İNANIYORUM”

Davanın ilk gününde ifade eden bir kadın, Aralık 2018’de Hoiby’nin ailesinin evindeki “after party” sırasında uyuşturulduğuna “yüzde 100 emin” olduğunu belirtti. Olaydan uzun bir süre sonra polis tarafından izlettirilen ve rızaya dayalı cinsel ilişki sonrası çekildiği iddia edilen videoları izlerken “ihanet ve şok” yaşadığını söyledi. Kadın, mahkemeye kapalı oturumda, yaşananlarla ilgili hafızasında “kara bir boşluk” olduğunu ve hiçbir şeyi hatırlamadığını ekledi. Medyada, dört kadının kimliklerine dair bilgilerin açıklanması yasaklandı ve Hoiby’nin mahkeme alanında fotoğraflanmasına da izin verilmedi.

CİNSEL İSTİSMARIN VİDEO KAYDI ÖFKE GETİRDİ

Hoiby, ifadesinde kadının uyanık olduğunu öne sürerek, “Uyanık olmayan kadınlarla birlikte olmam.” dedi. Ancak savcının, videodaki kadının uyanık olduğunu nasıl bilebileceğini sorması üzerine sinirlendi ve olayların sırasını hatırlamadığını “milyon kez” söylediğini belirtti. Sanık, ailesinin bodrum katında çekilmiş beş dakikalık bir videoyu kaydettiğini kabul etti ama bu kaydı yaptığını hatırlamadığını ifade etti. Altı ayrı “rıza olmaksızın cinsel içerikli davranış” suçlamasının beşini reddeden Hoiby, bu suçlamalarla bağlantılı bazı görüntülerin bulunduğunu kabul etti.

GÖZALTI SÜRECİ VE GEÇMİŞTEKİ OLAYLAR

Hoiby, Ağustos 2024’te Oslo’nun Frogner bölgesindeki kız arkadaşının evinde yaşandığı belirtilen bir şiddet olayı üzerine gözaltına alınmıştı. İddialara göre, Hoiby bir avizeyi yerinden sökmüş, duvara bıçak fırlatmış, aynaları kırmış ve hakaretlerde bulunmuştu. O dönemde ruh sağlığı sorunları yaşadığını ve madde bağımlılığı sorunu olduğunu kabul eden Hoiby, uzun süren polis soruşturmasının ardından tecavüz, darp, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu ve trafik suçları dahil birçok suçla yargılanmaya başladı. Suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

KRALİYET AİLESİ VE EPSTEIN BAĞLANTISI

Dava, Hoiby’nin annesi Mette-Marit için de zor bir döneme denk geldi. Kraliyet sarayı, Veliaht Prenses’in özel bir seyahatini “süresiz olarak” ertelediğini açıkladı. Mette-Marit’in, ABD’li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile üç yıl boyunca yüzlerce kez mesajlaştığının ortaya çıkması, kraliyet ailesi üzerindeki baskıyı artırdı. Veliaht Prenses, yazışmalarla ilgili “kötü bir muhakeme” sergilediğini ve bu temaslardan dolayı derin pişmanlık duyduğunu ifade etti. Mette-Marit, Norveç Veliaht Prensi Haakon ile evli.