Spor

Norveç’te Maçın Oyuncusuna 4 Koli Yumurta

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MAÇIN OYNANMASI VE SONUCU

Norveçli golcü Erling Haaland’ın futbol kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, dün oynanan maçta Bodo/Glimt’e karşı 1-0’lık bir yenilgi aldı. Bu karşılaşmada, Bryne’nin kalecisi Jan de Boer, gösterdiği etkileyici performansla “maçın oyuncusu” seçildi.

Kaleci de Boer, bir penaltı kurtarışı dahil olmak üzere iyi oyunuyla dikkat çekti ve kulüp, onu 4 koli yumurta ile ödüllendirdi. Bu ödül tercihi, Bryne’nin yerel tarım ve hayvancılıkla olan ilişkisini yansıtıyor. Kulüp, çiftçilikle olan bu bağlantısı sayesinde taraftarlara, maçları traktör kepçesi üstünde izleme imkanı sunuyor.

Kulüp, önümüzdeki hafta yine “maçın oyuncusu” seçilecek futbolcuya bu kez yerel süt ile ödül vermeyi planlıyor. Bu geleneksel ödüller, kulübün yerel toplulukla olan bağlantısını güçlendiriyor ve aynı zamanda taraftarlarıyla etkileşimini artırıyor.

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