Norveç’te Vergi Kararı Onaylandı

YENİ VERGİ ONAYLANDI

Norveç’te milletvekilleri, “turizmden etkilenen bölgelerde” uygulanan gecelik konaklamalara yüzde 3 oranında vergi getirilmesine olanak sağlayan yeni bir yasayı onayladı. Bu yasa, yerel yönetimlerin vergi uygulamalarını kendi takdirlerine göre gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Toplanan vergiler, hem ziyaretçilerin hem de yerel halkın yararına olan turizm altyapısı projelerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılacak.

BELEDİYELERİN SORUMLULUKLARI

Belediyelerin bu fonları harcayabilmesi için, tesislerinin yetersiz olduğunu kanıtlaması ve hazırladığı projeleri hükümete onaylatması gerekecek. Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hükümetinin “Avrupa’nın geri kalanıyla uyumlu” bir turizm vergisi uygulamak üzere “tarihi bir anlaşmaya” imza attığını belirtti.