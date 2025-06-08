Dünya

Norveç’te Vergi Kararı Onaylandı

norvec-te-vergi-karari-onaylandi

YENİ VERGİ ONAYLANDI

Norveç’te milletvekilleri, “turizmden etkilenen bölgelerde” uygulanan gecelik konaklamalara yüzde 3 oranında vergi getirilmesine olanak sağlayan yeni bir yasayı onayladı. Bu yasa, yerel yönetimlerin vergi uygulamalarını kendi takdirlerine göre gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Toplanan vergiler, hem ziyaretçilerin hem de yerel halkın yararına olan turizm altyapısı projelerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılacak.

BELEDİYELERİN SORUMLULUKLARI

Belediyelerin bu fonları harcayabilmesi için, tesislerinin yetersiz olduğunu kanıtlaması ve hazırladığı projeleri hükümete onaylatması gerekecek. Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hükümetinin “Avrupa’nın geri kalanıyla uyumlu” bir turizm vergisi uygulamak üzere “tarihi bir anlaşmaya” imza attığını belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Manisa BB Başkanı Zeyrek’in Sağlık Durumu İyi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu tedavi gördüğü hastaneden bilgi alındı. Başhekim, ECMO uygulamasının başladığını ve olumlu yanıt alındığını açıkladı.
Gündem

WPost: Nasa Ve Pentagon, Spacex’e Alternatif Arıyor

NASA ve Pentagon'un, Trump'ın Elon Musk'ın şirketleriyle ilgili iptal açıklamasının ardından SpaceX'e alternatif şirketler arayışına girdiği belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.