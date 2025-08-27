Norveç Varlık Fonu, Caterpillar’dan Yatırımı Çekti

Gündem

DÜNYANIN EN BÜYÜK VARLIK FONU YATIRIMINI ÇEKİYOR

Norveç Varlık Fonu, ABD merkezli inşaat ekipmanları üreticisi Caterpillar ile birlikte beş İsrailli banka grubundan Gazze’de yaşanan hak ihlalleri sebebiyle yatırımını çektiğini açıkladı. Alınan bu karar, bahsi geçen şirketlerin savaş ve çatışma durumlarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma riski taşımasının kabul edilemez olması sebebiyle gerçekleştirildi.

ÇEKİLEN YATIRIMLAR VE İLGİLİ BANKALAR

Fondan yapılan duyuruda, yatırım çekilen bankalar arasında Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings olduğu vurgulandı. Norveç Merkez Bankası tarafından yönetilen bu fon, altı grubun ciddi hak ihlalleri riski taşıdığı gerekçesiyle listeden çıkarıldığını belirtti.

